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تبادل إطلاق نار على الحدود بين مصر ودولة الاحتلال.. وبيان يوضح

تبادل إطلاق نار على الحدود بين مصر ودولة الاحتلال.. وبيان يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، عن وقوع اشتباكات مسلحة على الحدود مع مصر، بين ثلة من جنود الاحتلال ومجموعة من مهربي المخدرات.

ونشر حساب جيش الاحتلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عددا من المشتبه حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الداخل في منطقة لواء “باران” الإقليمي.

وأضاف البيان أن جنود الاحتلال أحبطوا عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات بقيمة حوالي 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار).

وتابع البيان، أنه سيتم تسليم المخدرات المضبوطة إلى الشرطة ، مضيفا “خلال عملية التهريب وقع تبادل لإطلاق النار بين المهربين وجنود الاحتلال ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.

 

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