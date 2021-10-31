تظاهرة للمكفوفين بدولة عربية.. تعرف على السبب

تواصل- فريق التحرير:

بعد وفاة أحد المكفوفين في المغرب في ظروف غامضة، نظم العديد من المكفوفين تظاهراً احتجاجياً في البلاد.

وكان أحد المكفوفين قد لقي مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء قدومه من مدينة شرق البلاد متجها إلى العاصمة الرباط.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تم تنظيم آخر هذه الوقفات أمس السبت، أمام إحدى المحطات، حيث طالب المحتجون بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الضحية.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أكد أنه تم العثور على شخص ضرير، صباح الثلاثاء الماضي، قرب السكة الحديدية وسط المغرب، وأنه توفي في ظروف غامضة، بحسب تصريحاته.

وأوضح أن كاميرات المراقبة كشفت عن وصول الضحية إلى محطة وجدة شرق البلاد ، وقام بشراء تذكرة السفر في ظروف عادية.