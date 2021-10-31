أول تعليق لليوتيوبر «أبو فلة» بعد جمع مليون دولار للاجئين

تواصل- فريق التحرير

في أول تعليق لليوتيوبر الكويتي حسن سليمان المعروف بـ “أبو فلة”، بعد نجاحه في جمع مليون دولار على منصته في بوتيوب قال : ” لم أتوقع تحقيق المبلغ خلال هذا الوقت، وكنت أعتقد أن جمعه سيستغرق أسبوعا أو اثنين”.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية عن ” أبو فلة” قال أيضا :” لكن حماس المتابعين وحرصهم على الخير كان له أثر كبير في نفسي. أشكرهم وأسال الله أن يجعل فعل الخير في ميزان حسناتهم”.

وأضاف اليوتيوبر الكويتي : ” حب الناس وهذا العدد الكبير من المتابعين نعمة من الله، ويجب على أي إنسان إذا ما نجح أن ينسى المحتاجين”.

وكان أبو فلة قد حقق رقما قياسيا، في جمع تبرعات تجاوزت المليون دولار، خلال 24 ساعة، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.

وقد أطلق أبو فلة حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء.