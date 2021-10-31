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إطلاق اسمه على أحد شوارع صنعاء.. مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل دعمها لجورج قرداحي

إطلاق اسمه على أحد شوارع صنعاء.. مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل دعمها لجورج قرداحي
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تواصل- فريق التحرير

في تخطي لجميع الأعراف الدولية والإقليمية، تواصل مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن دعمها لحزب الله اللبناني، حيث قامت بإطلاق اسم ” جورج قرداحي”، على أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

وبحسب ما نقلته وكالة “أ ف ب” عن تجار في شارع “الرياض” التجاري في العاصمة اليمنية ، قامت مليشيا الحوثي، بإعادة تسمية الشارع باسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

يأتي هذا عقب انتشار صور لجورج قرداحي على منصات التواصل الاجتماعي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث  ظهرت خلالها انتشار يافطات تحمل صورا له في شوارع العاصمة.

وتسببت صور قرداحي في ردود فعل غاضبة بين اليمنيين، حيث كتب أحدهم في رسالة ساخرة من الحوثيين :” ادفع الرواتب.. بلا ضحك على ذقون.. قيمة اللوحات تدفع رواتب لـ ١٠ آلاف موظف”.

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