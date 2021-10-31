«الكلية التقنية» تعلن عن 500 وظيفة تقنية وفنية بالرياض والمجمعة

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أعلنت الكلية التقنية بالرياض والمجمعة توفر أكثر من 500 وظيفة تقنية وفنية شاغرة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1-الرياض (ملتقى توظيف):

– لحديثي التخرج والباحثين عن عمل.

– أكثر من 500 فرصة وظيفية.

– مختلف التخصصات التقنية.

2-المجمعة:

– فني أمن وسلامة – في شركة تعمل بمجال الصناعة بمدينة سدير الصناعية.

التفاصيل:

1-الرياض:

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2-المجمعة:

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موعد التقديم:

1- الرياض:

– يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 2021/11/02م (من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً).

2-المجمعة:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

1-الرياض:

– إحضار السيرة الذاتية والتأكد من الحالة في توكلنا (محصن) خلال الفترة الموضحة أعلاه (في مبنى رقم (1) حي صلاح الدين).

2-المجمعة:

– إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

maj.jobs@tvtc.gov.sa