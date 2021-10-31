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السودان: إخلاء سبيل قيادات في عهد «البشير»

السودان: إخلاء سبيل قيادات في عهد «البشير»
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تواصل- وكالات:

أفادت وكالة “رويترز” أن السلطات السودانية أطلقت سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بشكل مفاجئ.

كما تم إطلاق سراح إبراهيم غندور، وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب “المؤتمر الوطني” المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.

وكانت نيابة مكافحة الإرهاب في السودان رفضت في 9 سبتمبر قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل غندور وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري 30 يونيو 2020.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” آنذاك أن “رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين”.

ونقلت عن محققين قولهم إن “النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المنحل أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال”.

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