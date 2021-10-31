الخارجية اللبنانية: إجراءات تفضي لتخطي الأزمة مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أكد حرص بلاده على اتخاذ إجراءات تفضي لتخطي الأزمة الحالية وإعادة العلاقات لطبيعتها، مع المملكة ودول الخليج.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن لبنان لا يحتمل العزلة عن محيطه العربي ولن يكون منصة للهجوم على دول شقيقة، في إشارة إلى استدعاء كل من المملكة والإمارات والبحرين والكويت، سفرائهم من بيروت وإمهال سفير لبنان لديهم 24 ساعة لمغادرة البلاد، فضلًا عن توصيات بعدم سفر مواطني الدول الخليجية إلى لبنان ووقف الواردات.

على الجانب الآخر ، غرد ‏وزير الأشغال العامة في لبنان عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار”.