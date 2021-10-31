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ادفعوا الرواتب بدل صور قرداحي .. ردود موجعة من اليمنيين على جرائم مليشيا الحوثي

ادفعوا الرواتب بدل صور قرداحي .. ردود موجعة من اليمنيين على جرائم مليشيا الحوثي
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تواصل – فريق التحرير:

أثارت صور جورج قرداحي التي قامت بتعليقها مليشيا الحوثي في اليمن، ردود فعل غاضبة بين اليمنيين، الذين استنكروا مثل هذه الأمور، التي تنتهجها  المليشيا المتمردة في اليمن.

ووجه أحد اليمنيين رسالة موجعة تحمل عبارات ساخرة من الحوثي قائلاً :” ادفع الرواتب.. بلا ضحك على ذقون.. قيمة اللوحات تدفع رواتب لـ ١٠ آلاف موظف”.

كما كتب أحد المغردين اليمنيين قائلا :” اصرفوا المرتبات..  الموظفين بلا مرتبات من عيد الأضحى المبارك.. بلا جورج بلا قرداحي”.

وأضاف أن تكاليف عمل لوحات “جورج” مع تكاليف الاحتفال بالمولد النبوي كانت تكفي لصرف مرتبات ثلاثة أشهر لموظفي الدولة اتقوا الله في هذا الشعب الصامد ضد العدوان في الداخل وإلا سينقلب عليكم في يوم من الأيام.

يأتي هذا عقب انتشار صور لجورج قرداحي على منصات التواصل الاجتماعي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث ظهرت خلالها انتشار يافطات تحمل صورا لوزير الإعلام اللبناني، الذي أساء للمملكة في تصريحاته الأخيرة.

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