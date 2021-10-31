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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الجوازات: 4 عقوبات صارمة على صاحب العمل إذا ارتكب هذه المخالفة

الجوازات: 4 عقوبات صارمة على صاحب العمل إذا ارتكب هذه المخالفة
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة، على تطبيق عقوبات مشددة بحق صاحب العمل الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن من يرتكب هذه المخالفة يكون معرضًا لتطبيق العقوبات التالية:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- الترحيل إن كان وافدا

3- السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

4- الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات

وأهابت “الجوازات” بالجميع الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود الاتصال بالرقمين:

911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

999 في جميع مناطق المملكة.

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