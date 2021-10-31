الأمير سطام بن خالد يكشف: الحل في لبنان بسيط

تواصل- فريق التحرير:

قال الأمير سطام بن خالد آل سعود، إن الحل في لبنان كي يخرج من أزماته التي حاصرته بسيط، مشيرًا إلى أمرين إذا طبقتهم الحكومة اللبنانية ستعود بلادهم كما كانت من قبل أيام رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وكتب الأمير سطام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الحل في لبنان بسيط إذا كانت القيادة السياسية جادة في ذلك بأن يكون سلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجنداتها”.

وأضاف أن الحل الثاني:” بأن ينأى لبنان نفسه عن ما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية خاصة الحاقدة على الدول العربية لتعود كما كانت أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذاً آمناً للسياحة والإستثمار”.

وتابع الأمير سطام :” من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الإستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج ودعم مليشيات إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم”.

واستطرد :” وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل!”.

https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1454830943483703298