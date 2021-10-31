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القبض على مواطن ومقيم تلقيا طردًا بريديًا بداخله 205 ألف قرص إمفيتامين

القبض على مواطن ومقيم تلقيا طردًا بريديًا بداخله 205 ألف قرص إمفيتامين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على مواطن ومقيم تلقيا طردًا بريديًا بداخله (205,429) قرص إمفيتامين مخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، وبالتعاون مع الجهاز النظير بمملكة البحرين، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، تلقيا طردًا بريديًا بداخله (205,429) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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