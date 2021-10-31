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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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السفارة الأميركية باليمن: سفراء الدول دائمة العضوية يدعمون تنفيذ اتفاق الرياض

السفارة الأميركية باليمن: سفراء الدول دائمة العضوية يدعمون تنفيذ اتفاق الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الأحد، أن سفراء الدول دائمة العضوية أعلنوا دعمهم الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت السفارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن سفراء هذه الدول أدانوا التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط مطار عدن الدولي أمس.

وفي وقت سابق، دعت الرياض طرفي الاتفاق لـ”الاستجابة العاجلة ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية البنود بهدف توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته”.

وشددت على ضرورة “استكمال مسيرة الشعب في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن”.

وأكدت المملكة على أن “عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى”، مجددة التأكيد على استمرارها في دعم الحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

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