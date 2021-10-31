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عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا
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تواصل- فريق التحرير:

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن فورًا.

وقالت “الخارجية الإماراتية” في بيان لها :” نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.

كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.

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