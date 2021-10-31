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رئيس جمعية المزارعين اللبنانية: أسعار الخضر والفواكه ستنهار بعد قرارات المملكة

رئيس جمعية المزارعين اللبنانية: أسعار الخضر والفواكه ستنهار بعد قرارات المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكّد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أنّ “القطاع الزراعي يتخوّف من أن تأخذ دول عربية أخرى قرار مماثل للمملكة العربية السعودية، فإذا انضمت مصر والأردن والدول الخليجية الأخرى إلى موقف المملكة من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات الزراعية من لبنان يكون قد انتهى”.

وقال الحويك إن الخضر والفواكه التي تصدّر من لبنان معروفة وهي التفاح والبطاطا والعنب، ويأتي بعدها وفقاً لحجم التصدير، الحشائش والحمضيات والفواكه”، موضحاً أنّ “قرار وقف الواردات اللبنانية يؤدي إلى انهيار الأسعار محلياً”، وفقا لصحيفة “النهار”.

وتابع الحويك أنّ “المزارع اللبناني ليس هو من يصدّر إنما التجار، لكن القطاع سيتأثر من انخفاض الأسعار بعد ارتفاع العرض في السوق المحلية”.

يذكر أن المملكة ودول الخليج تستورد من لبنان 173,3 ألف طن، أي ما نسبته 55,4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج”.

يذكر أن المملكة قررت حظر استيراد الخضروات والفواكه من لبنان بسبب استمرار عمليات تهريب المخدرات من خلال هذه المنتجات.

 

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