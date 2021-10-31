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«سعود الطبية» توضح أنواع الأطعمة الصحية.. وأخرى ينصح بتجنبها

«سعود الطبية» توضح أنواع الأطعمة الصحية.. وأخرى ينصح بتجنبها
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت مدينة الملك سعود الطبية بتناول الغذاء الصحي، مؤكدة أنه يساعد على تحسين الصحة والوقاية من الأمراض، ويعين على القيام بنشاطاتك اليومية بفعالية سَلطة خضراء.

وقالت “سعود الطبية”، عبر حسابها في “تويتر”، إنه ينصح بتناول الخضروات والفواكه والبقوليات، والإكثار من شرب السوائل غير المحلاة وخاصة الماء، وتناول وجبات خفيفة صحية، وتناول المكسرات والحبوب الكاملة”.

وحذرت سعودي الطبية أيضا من خطورة الإفراط في تناول هذه الأطعمة ومنها “العصائر المحلات والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأملاح، والأغذية المصنعة”.

 

 

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