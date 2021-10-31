شاهد.. مليشيا الحوثي ترفع صور «قرداحي» احتفاء بتصريحاته ضد المملكة

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تداول مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من العاصمة اليمنية صنعاء نشرتها حسابات تابعة لمليشيات الحوثي، تظهر رفع صور وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على أعمدة وإعلانات شوارع العاصمة احتفاء بتصريحاته ضد المملكة.

وانتشرت صور لقرداحي في شوارع مدينة صنعاء في اليمن مرفقة بـ هاشتاق: “#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية”،في إشارة لتصريحات “قرداحي” الداعمة لمليشيا الحوثي والتي تسئ لجهود تحالف دعم الشرعية لدعم الحكومة اليمنية.

وقال قرداحي، في تصريحات إعلامية رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”، حسب زعمه.

واستدعت المملكة على خلفية تلك التصريحات سفيرها في لبنان، يوم الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى المملكة خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت المملكة وقف جميع الواردات اللبنانية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأصدرت كل من الإمارات والكويت والبحرين نفس القرارات ضد لبنان تضامناً مع موقف المملكة.

صورة كبيرة لجورج قرداحي على احد اهم شوارع العاصمة اليمنية صنعاء مع وسم#نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثيةpic.twitter.com/1XxbrIja7L — abdallah chamseldeen (@chamseldeen)October 31, 2021