«الكهرباء» توضح سبب قطع الخدمة عن «مسجد» في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في مدينة الرياض.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، “أنه أثناء المسح الميداني تمهيدا لإيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، تم اكتشاف تعدٍّ على الشبكة وتوصيل للخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطرا على الأرواح والممتلكات”.

وأضافت الشركة أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات”.

ودعت الشركة، وفقا لما ورد في البيان، جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.