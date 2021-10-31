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أول تعليق من «جورج قرداحي» بعد تسببه في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة

أول تعليق من «جورج قرداحي» بعد تسببه في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة
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تواصل – وكالات:

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي: إن استقالته من الحكومة غير واردة – حسبما ذكر في تصريحات تلفزيونية لقناة “الجديد” اللبنانية-.

يأتي هذا بعد مطالبة العديد من الوسط اللبناني لقرداحي بالاستقالة، وذلك بعد الأزمة التي سببها مع دول الخليج، إثر تصريحاته المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أجرى اتصالاً بـ”قرداحي”، يوم الجمعة الماضي، وطلب منه “تقدير المصلحة الوطنية” واتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بعد قرارات المملكة الأخيرة التي تضمنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

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