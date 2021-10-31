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خادم الحرمين يشكر ملك البحرين وأمير الكويت على الإجراءات المتخذة تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني

خادم الحرمين يشكر ملك البحرين وأمير الكويت على الإجراءات المتخذة تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، عدّ سمو أمير دولة الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

كما أجرى خادم الحرمين اتصالابجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن شكره لجلالة ملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، جدد جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

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