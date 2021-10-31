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«الجوازات» توضح خدمات يمكن الاستفادة منها عبر «تواصل».. وخطوات الحصول عليها

«الجوازات» توضح خدمات يمكن الاستفادة منها عبر «تواصل».. وخطوات الحصول عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خدمات جواز السفر السعودي وتصاريح السفر التي يمكن طلبها وتنفيذها من خلال خدمة «تواصل» المتواجدة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

وحددت الخدمات المتاحة في «مشاكل إصدار وتجديد الجواز السعودي، مشاكل إصدار وإلغاء تصاريح السفر، والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز»، والتي يمكن طلبها في حال تعذر على المواطنين تنفيذ الخدمة عبر منصة أبشر.

وكانت “الجوازات” أكدت أن خدمة “تواصل” المتاحة في منصة “أبشر” تتيح لجميع المستفيدين من خدمات الجوازات، من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضحت أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل ست خطوات كالتالي:

1- دخول المستفيد على حسابه في “أبشر”.
2- اختيار (خدمات) الموجودة أسفل قائمة خدماتي.
3- النقر على خيار (جوازات).
4- اختيار خدمة (تواصل).
5- اختيار (طلب جديد).
6- النقر على (تقديم الطلب).

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