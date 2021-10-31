الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على قواعد ومعايير تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة

تعرّف على قواعد ومعايير تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
0

تواصل – فريق التحرير:

اشترطت قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، الحصول على شهادة التأهيل، وهي وثيقة نظامية تمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، بعد اجتياز برنامج التأهيل.

وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، فقد جاءت المواد المنظمة لقواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة كالتالي:

المادة (2)
مع عدم الإخلال بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة وقواعد العمل الصادرة عن اللجنة، تهدف هذه القواعد إلى:
1- زيادة الموثوقية في النشاط.
2- تنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين.
3- تحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط.

المادة (3)
1- يشترط للتقديم على رخصة البيع أو التأجير على الخارطة الحصول على شهادة التأهيل.
2- يقيد الحاصل على شهادة التأهيل في السجل المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الضوابط.

المادة (4)
يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المتطلبات وفقاً لمعايير التأهيل المرفقة.

المادة (5)
دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المادة (4) من هذه القواعد، يجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي.

المادة (6)
1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية.
2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية:
أ- السجل التجاري.
ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل.

المادة (7)
تنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.

المادة (8)
1- للجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ الآتي:
أ – طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
ب – إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة (ستين) يوماً.
ج – للجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (ب/ 1) من هذه المادة.

المادة (9)
تمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن نسبة (30%) للقدرات المالية والفنية، ونسبة (35%) من الإجمالي العام.

المادة (10)
1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن (خمسة عشر) يوماً، وفي حال مضي (ثلاثين) يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد.
2- يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.

المادة (11)
دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد (7) و (8) من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين:
1- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات.
2- ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالاً احتيالية.

المادة (12)
يترتب على إلغاء شهادة التأهيل إلغاء القيد في السجل.

مواد ذات صلة

الجزاءات الجديدة المطبقة على الموظفين وفقا لنظام الانضباط الوظيفي

الجزاءات الجديدة المطبقة على الموظفين وفقا لنظام الانضباط الوظيفي

4 فئات مستثناة من نظام «التكاليف القضائية» الجديد..تعرف عليها

4 فئات مستثناة من نظام «التكاليف القضائية» الجديد..تعرف عليها

رسوم 5 % بحد أعلى مليون ريال.. تعرف على تفاصيل نظام التكاليف القضائية

رسوم 5 % بحد أعلى مليون ريال.. تعرف على تفاصيل نظام التكاليف القضائية

وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في عدة تخصصات

وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في عدة تخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة