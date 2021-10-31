ينتظر لقب “التريليونير”.. ملياردير يربح 41 مليار دولار في 24 ساعة

تواصل- فريق التحرير

بعد أن حقق أكبر قفزة مالية للثروة الشخصية في يوم واحد، توقعت مجلة فوربس الأمريكية أن يصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول تريليونير في المستقبل القريب.

وكانت المجلة قد صنفت الملياردير الأمريكي، كأغنى شخص في التاريخ، بثروة تجاوزت 272 مليار دولار.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتجاوز ثروته تريليون دولار في في المستقبل، وهي تزيد عن الميزانية العامة لعشرات الدول في آن واحد.

وكانت ثروته الذاتية، قد زادت بأكثر من 41 مليار دولار خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت المجلة أن القفزة السريعة للمياردير الأمريكي تفتح باب التساؤلات عن الآليات والمجالات والمناخات التي يستخدمها الملياردير الاستثنائي في ثروته الشخصية.