سرقة بيانات ترامب.. مجموعة هاكرز تنفذ هجوما بدار مزايدات بريطانية

تواصل- فريق التحرير

استطاعت مجموعة هاكرز الحصول على آلاف الوثائق السرية، وتسريبها إلى “الشبكة المظلمة”، وذلك في هجوم إلكتروني واسع.

وكانت مجموعة الهاكرز، قد نفذت الهجوم على دار المزايدات البريطانية، حيث تمكنوا من سرقة بيانات شخصية لزعماء عالميين ومليارديرات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن مجموعة الهاكرز الواقفة وراء العملية سربوا بالفعل 69000 وثيقة سرية.

وأضافت أن الوثائق السرية تضمل ملفات تتعلق بدونالد ترامب وأوبرا وينفري وديفيد بيكهام والسير فيليب جرين.

وأوضحت أن الهاكرز بعد الحصول على الوثائق يطالبون بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كفدية.

كما زعمت مجموعة الهاكرز أن المعلومات المنشورة لا تمثل سوى 1% من الملفات التي تم سرقتها.