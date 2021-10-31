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خبير تقني يكشف أسباب سرعة استهلاك بطارية الجوال.. احذروا الشواحن غير الأصلية

خبير تقني يكشف أسباب سرعة استهلاك بطارية الجوال.. احذروا الشواحن غير الأصلية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني رباح الصديان، أسباب استهلاك بطارية الجوال بشكل سريع، محذرا من بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الجميع.

وقال “الصديان”، في لقائه على قناة “روتانا خليجية”: إن أسباب سرعة استهلاك البطارية تتضمن استخدام خلفية ساطعة للجوال أو خلفيات متحركة، وفتح أكثر من تطبيق دون غلقه وترك بعض خدمات المواقع مفعلة باستمرار وتعريض الجوال للحرارة.

وأوضح أن العمر الافتراضي لبطارية الهاتف تكون بين عام أو عامين، مشيراً إلى أن بطارية الجوال لا تختلف فقط من شركة لشركة بل من إصدار لإصدار داخل نفس الشركة.

وشدد على أن الشواحن غير الأصلية تسبب عطبا كبيرا بالبطارية والجهاز نفسه، لذا يجب اختيار شواحن أصلية وتكون مطابقة لنفس مواصفات الجهاز التي سيتم استخدامها فيه.

 

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