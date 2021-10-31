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إصابة 20 شخصاً في مشاجرة مسلحة بالأردن.. والسبب اصطفاف مركبة (فيديو وصور)

إصابة 20 شخصاً في مشاجرة مسلحة بالأردن.. والسبب اصطفاف مركبة (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت مشاجرة واسعة بالأردن عن إصابة حوالي 20 شخصاً.

وقال شهود عيان وفقً لـ”سكاي نيوز”: إن خلافاً وقع بين شخصين في مدينة معان جنوبي الأردن، بسبب طلب أحدهم من الآخر عدم اصطفاف المركبة قرب منزله، إلا أن الأخير رفض ووقعت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة.

ونُقل أحدهم إلى المستشفى فما كان من الآخر، إلا أن جمع عدد من أقاربه ولحق بالمصاب إلى المستشفى وهناك تدخل أقارب كل طرف لتندلع مشاجرة واسعة استخدمت بها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والحجارة والعصي.

من جانبه، أوضح الأمن العام الأردني أن مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص داخل مستشفى معان الحكومي، نقل على إثرها 11 شخصا إلى المستشفيات .

وأضاف أنه قد وقعت أضرار مادية بممتلكات المستشفى، بينما تم اعتقال عدد 9 من المشاركين في المشاجرة ويجري البحث عن آخرين.

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