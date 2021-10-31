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دراسة حديثة: قلة النوم تؤثر بقدرتك على المشي.. المعدل المناسب للكبار والصغار

دراسة حديثة: قلة النوم تؤثر بقدرتك على المشي.. المعدل المناسب للكبار والصغار
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة تأثيرات جديدة لقلة النوم، حيث تعصف قلة النوم بقدرتك على المشي، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

ومن تداعيات النوم المضطرب والقليل المعروفة: النعاس والتثاؤب، وفي بعض الأحيان صداع الرأس والقلق والاكتئاب.

وقال أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية، هيرمانو كريبس، إن نتائج الدراسة تظهر المشي ليس عملية تلقائية، بل إنها يمكن أن تتأثر بالحرمان من النوم.

وأضاف أن النوم المثالي هو 8 ساعات في الليل، وفي حال عجز الإنسان عن ذلك، عليه تعويض تلك الساعات بأكبر قدر ممكن وبشكل منتظم.

وقال كريبس إن هناك الكثير من التأثير الذي يأتي من الدماغ على المشي، فعلى سبيل المثال للوصول إلى قدرة الدماغ المثلى، يحتاج البالغون إلى النوم 7 ساعات على الأقل، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة للنوم ما بين 9- 12 ساعة، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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