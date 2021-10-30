أداء السوق العقارية في أسبوع.. تراجع النشاط بنسبة 9.2%

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استقرت إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة 9.2 %، كما تباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة.

وارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 28.6 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند مستوى 3.1 مليار ريال (68.0 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وانخفضت خلال الأسبوع الماضي، قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 48.8 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 106.0 %، وترتب على أثره استقرار القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1 مليار ريال (24.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 19.3 %، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.5 %، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 328 مليون ريال (7.2 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث تواليا بنسبة 1.9 %، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على عدد صفقات القطاع التجاري الذي انخفض بنسبة 23.2 %، مقابل ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 %، وارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.2 %.