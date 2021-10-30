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شاهد.. شاب فلسطيني معتقل ومقيد اليدين يهرب بطريقة غريبة من جنود الاحتلال

شاهد.. شاب فلسطيني معتقل ومقيد اليدين يهرب بطريقة غريبة من جنود الاحتلال
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة “كان” التابعة للاحتلال، مقطع فيديو يوثق لحظة تمكن شاب فلسطيني من الهرب أثناء توقيف أحد الجنود له وتقييد يديه، بعد اعتقاله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع “تويتر”، قيام جندي الاحتلال بالاعتداء على الشاب ومحاولة إبعاد شاب آخر حاول الدفاع عنه، وبعد أن قام الجندي بوضع الأصفاد الحديدية في يديه، دفعه الشاب في صدره وفر هاربًا، فيما لم يتمكن الجندي من متابعته أو اللحاق به.

وأوضحت القناة أن الحادث جاء خلال “منازعات” قام بها شبان فلسطينيون خلال احتفال آلاف اليهود بأحد أعيادهم في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

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