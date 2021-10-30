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طقس الأحد.. سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

طقس الأحد.. سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقة حائل. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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