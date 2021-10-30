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مقتل العشرات.. كمين محكم يستهدف تجمعات حوثية بمأرب

مقتل العشرات.. كمين محكم يستهدف تجمعات حوثية بمأرب
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تواصل- فريق التحرير:

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، على إحدى الجبهات في مأرب.

وبحسب ما  نشرته وسائل إعلام يمنية فقد نفذت قوات الجيش، كمينا محكما استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة جنوب مأرب.

ونقلت عن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية قتلوا داخل الكمين.

وأضاف أن من تبقى منهم لاذ بالفرار تحت ضربات قوات الجيش ، حيث خلّف عناصر المليشيا خلفهم عددا من الجثث والأسلحة في أحد الشعاب جنوب المحافظة.

كما استهدفت مدفعية الجيش عدد  2 أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة.

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