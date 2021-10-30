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قصة نجاح.. المبتعث «معاذ القاضي» يتفوّق في علوم الفيزياء النووية

قصة نجاح.. المبتعث «معاذ القاضي» يتفوّق في علوم الفيزياء النووية
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تواصل – فريق التحرير:

يجسد الباحث الدكتور معاذ بن عبدالله القاضي، المبتعث من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية قصة نجاح ملهمة برزت في علوم الفيزياء النووية في بريطانيا.

وحصل القاضي على شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية والإشعاعية من جامعة برمنجهام البريطانية، ثم التحق القاضي بجامعة باريس ساكلي التي تعد من أفضل الجامعات في مجال الفيزياء النووية في العالم.

وقال المبتعث معاذ القاضي وفقا لـ”الإخبارية”، إن هذا التخصص يكاد يكون نادرا في المملكة والمتخصصين في هذا المجال ليسوا بالعدد الكبير.

وتابع المبتعث معاذ القاضي “إن شاء الله نكون والزملاء المبتعثين في هذا المجال فريق عمل كامل متكامل لقيادة عجلة التنمية في هذا المجال”.

 

 

 

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