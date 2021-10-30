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«الابتسامة الملتوية».. 4 علامات مبكرة للجلطة الدماغية وإليكم ما ينبغي فعله عاجلًا

«الابتسامة الملتوية».. 4 علامات مبكرة للجلطة الدماغية وإليكم ما ينبغي فعله عاجلًا
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تواصل- وكالات:

يعد ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والالتهابات وتشوهات في الأوعية الدموية للدماغ، هي السبب الرئيسي في الإصابة بالجلطة الدماغية.

وحددت الدكتورة الروسية تاتيانا مانيفيتش، أخصائية طب الأعصاب،  4 أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالجلطة الدماغية، والتي جاءت كالتالي:

1- الصداع الشديد

2- خلل في التفكير والكلام

3- “الابتسامة الملتوية” والتي تعد من أبرز العلامات الواضحة.

4- صعوبة المشي

وأكدت أخصائية طب الأعصاب، أن هذه هي العلامات الأولى التي تشير إلى الجلطة الدماغية.

وتشير الأخصائية، إلى أنه عند ظهور هذه العلامات أو بعضها من الضروري استدعاء الطبيب ووضع المصاب في الفراش وتوفير الهواء النقي له.

وأضافت- حسب نوفوستي-: “يمكن أن يكون الصداع الشديد وصعوبة التفكير والنطق، وضعف الأطراف، حيث لا يمكن للشخص رفع كلتا يديه معا، والشعور بالدوار، وصعوبة المشي واضطرابات وصعوبة في الرؤية وخدر في الوجه والأطراف العليا والسفلى من علامات الجلطة الدماغية”.

فإذا لوحظت هذه العلامة عند الشخص، يجب نقله فورا إلى أقرب مستشفى.

وعند تقديم المساعدة الطبية الأولية للمصاب يجب توفير الهواء النقي له، وإذا كان ضغطه 140 على 90 يجب إعطاؤه الدواء اللازم لتخفيضه بعد التأكد من أنه لم يتناول هذا الدواء وليست له آثار جانبية.

وتؤكد الأخصائية، على أنه في حالة الإصابة بالجلطة الدماغية لا يمكن الاكتفاء بتناول الدواء والاستلقاء في الفراش.

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