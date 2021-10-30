بالأرقام.. ما مصير 450 ألف لبناني بالخليج نصفهم بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

تبدو لغة الأرقام صعبة وثقيلة على الشعب اللبناني، في تداعيات الأزمة، التي فجّرها وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي”، والتي أساء فيها للمملكة، فبعد القرارات الدبلوماسية التي اتخذتها دول الخليج، فإن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج قد تذهب في مهب الريح.

كما أن هناك أرقاماً وإحصائيات أخرى توحي بأزمة حقيقة تلوح في الأفق، جراء تصريحات غير محسوبة، من وزير الإعلام اللبناني، والتي لم تكن في عقله أثناء تصريحاته المسيئة منها:

1-تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في المملكة نحو 125 مليار دولار.

2- التحويلات المالية من الخليج العربي إلى لبنان تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا نصفها تقريباً يأتي من المملكة.

3- يستورد الخليج ما بين 40 إلى 50 % من مجموع الصادرات اللبنانية، وتقدر الصناعية منها إلى المملكة بما بين 300 إلى 400 مليون دولار.

4- يبلغ عدد اللبنانيين في الخليج نحو 450 ألفاً، أكثر من نصفهم في المملكة.

5- نصف أعمال اللبنانيين واستثماراتهم خارج حدود البلد تتركز أيضا في المملكة.