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مقتل 12 وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة استهدفت محافظ عدن

مقتل 12 وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة استهدفت محافظ عدن
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تواصل – وكالات:

أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بمقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن سيارة مفخخة انفجرت عند المدخل الخارجي لمطار عدن، مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار، موضحة أن 12 شخصا، بين جنود ومواطنين، لقوا مصرعهم قرب البواب الخارجية للمطار، فيما لا يزال عدد الجرحى غير محدد.

وأكدت مصادر طبية يمنية، اليوم الأحد، مقتل قائد حراسة محافظة العاصمة عدن والسكرتير الصحفي للمحافظ، الإعلامي أحمد بو صالح، بينما نجا محافظ عدن أحمد حامد لملس من تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه في منطقة حجيف بمدينة التواهي.

وأضافت أن بعض المصابين من مرافقي المحافظ أحمد حامد لملس إصاباتهم خطيرة، وأنهم يتلقون العلاج في مستشفيات عدن، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع “حجيف” بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي، ظهر الأحد.

 

 

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