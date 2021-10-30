إمارة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة والتقديم يبدأ غدًا الأحد

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء عبر جدارة عن طريق التعاقد، بالمرتبة السادسة.

ودعت الإمارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة عنها، ذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

أمين مكتبة (نساء)

مدقق شؤون موظفين (رجال / نساء)

مدقق حسابات مساعد (رجال / نساء)

موعد التقديم

–يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م (الساعة 11:59 مساءً).

رابط التقديم اضغطهنا: