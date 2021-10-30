«قمر الإسلام» .. طبيب الفقراء زرع  أكثر من1000 كلية مجاناً

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بعزيمة وإصرار، تمكن الطبيب البنغلاديشي قمر الإسلام، من زرع أكثر من 1000 كلية للفقراء في بلاده.

وبحسب ما تم تداوله فإن طبيب المسالك ” قمر الإسلام” أنشأ مستشفى صغيراً للفقراء، و زرع لهم فيه حتى اليوم 1004 كلية مجانا.

وفي أزمة إغلاق كورونا انشغل بشدة في عمله وزرع 250 كلية ويتابع حالة مرضاه بعد العملية مجانا.

وقد وصلت نسبة نجاح عملياته 95%، ويستقبل أكثر من 500 مريض شهرياً لإجراء فحوصات مجانية لهم.

حانت له فرصة شراء سيارة، فاستبدلها بشراء جهاز غسيل كلى للفقراء، قائلا: “لا يوجد أحد للفقراء، صنعت هذا المستشفى لهم”.

تمكن من اكتشاف محلول منخفض التكلفة يحفظ الكلى قبل العملية، وحصل بسبب ذلك على الميدالية الذهبية من جمعية جراحي المسالك البولية.

كما حصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين من كلية إدنبره الملكية في اسكتلندا.

ووجه نصيحة للمرضى بأن مشاكل الكلى عادة تكون بسبب الطعام المغشوش، أنصحكم بالابتعاد عن الأطعمة المغشوشة بالفورمالين والمواد الحافظة.

وحذّر من أخذ أدوية أو مضادات حيوية أو مسكنات ألم إلا باستشارة طبيب متخصص.