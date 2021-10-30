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السفارة في أوكرانيا: وثيقة تلقي جرعتي اللقاح إلزامية بدءاً من هذا الموعد

السفارة في أوكرانيا: وثيقة تلقي جرعتي اللقاح إلزامية بدءاً من هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في أوكرانيا، اليوم السبت، أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتين من اللقاح سيكون إلزاميا بدءا من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تنوه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت بأنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت اخذ الجرعتين من اللقاح.

وأشارت سفارة المملكة لدى أوكرانيا أنه يستثنى من هذا القرار المرافقين أقل من 18 سنة.

 

 

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