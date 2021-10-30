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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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قطر تصدر بيانًا بشأن أزمة المملكة مع لبنان

قطر تصدر بيانًا بشأن أزمة المملكة مع لبنان
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن استغرابها الشيديد واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، تجاه المملكة بشأن الحرب في اليمن.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانًا عبر مكتبها الإعلامي، اعتبرت فيه هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء.

وأضاف البيان:”كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه  فإن وزارة الخارجية تدعو  الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء”.

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