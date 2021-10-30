بيان شديد اللهجة من رجال أعمال لبنانيين ضد قرداحي

تواصل- فريق التحرير:

أصدر رؤساء مجالس الأعمال والمدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا أدانوا فيه بشدّة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي، المسيئة للمملكة وللجهود التي تقودها لدعم الشرعية في اليمن.

وقال رؤساء المجالس، إنهم يرفضون أن يتحول لبنان إلى منبر للتهجم أو الإساءة للدول الشقيقة أو أن يكون مصدراً لتهريب ممنوعات إليها أو تهديد أمنها واختراق سيادتها، حسب صحيفة النهار اللبنانية.

وأكدوا على رفضهم القاطع لاستمرار هذا النهج، مطالبين السلطات اللبنانية باتخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي وحاضنته العربية وإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى سابق عهدها.

وقالوا في البيان: “إننا كجاليات لبنانية في هذه الدول لم نر من تلك الدول الشقيقة إلّا الخير والتضامن مع بلادنا”، منوهّين بـ”حكمة دول الخليج العربية وشعوبها التي تميّز بين الشعب اللبناني الذي يكن كل المودة لهذه الدول وقياداتها وشعوبها وبين من يحاول التطاول والإساءة”.

وأكّد رؤساء مجالس الأعمال لدول الخليج العربية أنّ “الوافدين اللبنانيين في دول الخليج لن يقبلوا بعد اليوم التلاعب بمستقبل أعمالهم وعائلاتهم جرّاء تصريحات ومواقف مسيئة غير مقبولة لأهلنا في الخليج من أية جهة كانت”.