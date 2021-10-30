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«واتساب» يتيح ميزة جديدة تتعلق بالرد على الرسائل قريباً

«واتساب» يتيح ميزة جديدة تتعلق بالرد على الرسائل قريباً
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تواصل – وكالات:

يعتزم تطبيق واتساب قريبا السماح للمستخدمين بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، تمامًا مثل Instagram و مسانجر وفيسبوك.

وأوضحت التطبيق أنه يخطط لإتاحة هذه الميزة بعد رصدت شركة “ميتا”، في أغسطس الماضي، ردود فعل الرموز التعبيرية تنتشر الآن لبعض مستخدمى واتساب.

يذكر أن الميزة متاحة الآن بدءًا من التحديث التجريبي 2.21.22.17 لتطبيق واتساب ويبدو أنه يقتصر على إصدار Android للتطبيق في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه بينما يمكن تحديد رمز تعبيري ، فإن رد الفعل المسجل غير مرئى للشخص الذي ترسله إليه في الوقت الحالي. باختصار ، ما يعني أن الميزة إما مطبقة جزئيًا أو معطلة، ولذلك يمكننا أن نتوقع من الشركة إصلاح هذه الميزة غير المكتملة في التحديثات القادمة أو إزالتها حتى يتم طرح نسخة نهائية.

 

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