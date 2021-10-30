«قبل توليه الوزارة».. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على تبرير تصريحات جورج قرداحي

تواصل- فريق التحرير:

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على من يُبررون تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة إلى الممكلة، بأنها كانت قبل توليه الوزارة.

وقال الأمير في تغيدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ملاحظة لمن يقول ماقاله قرداحي كان قبل توليه الوزارة.. أعاد الوزير قرداحي في مؤتمره التبريري نفس العبارات التي قالها سابقًا وأثارت هذه الأزمة!”.

وأمس الجمعة استدعت المملكة سفيرها لدى لبنان، وأمهلت سفير لبنان 24 ساعة لمغادة المملكة، كما أوقفت الواردات اللبنانية، وذلك بعد عدم اتخاذ “بيروت” إجراءات من شأنها رد اعتبار المملكة عقب التصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

كما أعلنت مملكة البحرين نفس الإجراءات أمس، تجاه لبنان.

واليوم السبت أعلنت الكويت، أيضًا استدعاء سفيرها من بيروت وإهمال سفير لبنان لديها 24 ساعة لمغادرة البلاد.