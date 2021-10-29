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ماذا كتب سفير المملكة في لبنان قبل ساعات من قرار استدعائه للتشاور؟

ماذا كتب سفير المملكة في لبنان قبل ساعات من قرار استدعائه للتشاور؟
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تواصل – فريق التحرير:

نشر سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، تغريدة على حسابه في تويتر قبل ساعات من إعلان المملكة استدعائه للتشاور بشأن الأزمة الدبلوماسية بين المملكة ولبنان، إثر تصريحات وزير إعلام لبنان المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكتب «البخاري» عبر حسابه الرسمي قبل ساعات من القرار قائلاً: “تعتبر النقطة (.) على السطر الرمز الأعظم في النص”.

وأعلنت المملكة، اليوم، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

 

 

 

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