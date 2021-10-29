الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال بين 5 إلى 11 عامًا

أمريكا تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال بين 5 إلى 11 عامًا
0

تواصل – وكالات:

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا. وهذا هو أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.

وقالت “فايزر” إن تجربة سريرية أظهرت أن لقاحها يوفر أكثر من 90٪ حماية ضد الأعراض المرضية بين الأطفال، حتى بالحصول على ثلث الجرعة. وتأمل الشركة أن تقلل الجرعة الأقل من مخاطر أي آثار جانبية، وفقاً لـ”CNN”.

وقال البيت الأبيض: إن لديه خطة بالفعل لتوزيع اللقاحات على الأطفال يمكن إعطاء اللقاحات بمجرد موافقة مركز السيطرة على الأمراض.

وسبق منح الترخيص لقاح شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا. وتمت الموافقة على اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.

مواد ذات صلة

توجيه مهم من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة

توجيه مهم من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة

من أصيب بـ«كورونا» وتلقى جرعتين من اللقاح.. هل يحتاج للجرعة الثالثة؟

من أصيب بـ«كورونا» وتلقى جرعتين من اللقاح.. هل يحتاج للجرعة الثالثة؟

هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف؟.. استشاري بالبيت الأبيض يحسم الجدل

هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف؟.. استشاري بالبيت الأبيض يحسم الجدل

«فايزر»: الجرعة التنشيطية فعالة بنسبة تفوق 95%

«فايزر»: الجرعة التنشيطية فعالة بنسبة تفوق 95%

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>