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رفضوا دفع قيمة مأكولاتهم.. شبان يقتلون عامل بقالة دهساً في الكويت

رفضوا دفع قيمة مأكولاتهم.. شبان يقتلون عامل بقالة دهساً في الكويت
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم مجهولون على دهس وافد آسيوي حتى الموت وسحله مسافة طويلة في الكويت، بسبب مطالبته لهم بدفع ما اشتروه منه ومنعهم من الهرب.

وذكرت مصادر بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن العامل الآسيوي كان يعمل بائعا في إحدى البقالات المتنقلة، وعمد قائد السيارة إلى دهسه وسحله مسافة طويلة، بسبب رفضه دفع ما اشتراه هو وأصدقاؤه.

وأوضحت المصادر، أن شاهد عيان أبلغ رجال الأمن أن مركبة بها عدة أشخاص توقفت أمام البقالة المتنقلة التي يعمل بها المجني عليه وطلبوا مأكولات ومشروبات غازية وحاولوا الهرب دون دفع النقود، مما دفع عامل البقالة للوقوف أمامهم لمنعهم فتم دهسه وسحله وهربوا من الموقع.

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