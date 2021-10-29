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نبتة سامة منتشرة داخل المنازل وخارجها.. احذروها (فيديو)

نبتة سامة منتشرة داخل المنازل وخارجها.. احذروها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نبه خبراء في مجال النباتات، من تداول بعض أنواع النباتات السامة داخل المنازل أو خارجها.

وقال مختص زراعي لبرنامج “120” على قناة الإخبارية: إن النباتات الضارة كثيرة وتختلف درجة سميتها بين العالية والمنخفضة، وأن من تلك السميات ما يؤثر على الجهاز الهضمي أو التنفسي أو يسبب تهيجا للجلد، إذا كانت الكمية السامة كبيرة.

وقأضاف مختص آخر، أن هناك نبتة تسمى “ديتورا” أكثر سمية من غيرها من النباتات وهي صغيرة الحجم ولها زهرة مغرية في شكلها، وأن سميتها عالية جدا وتنتشر داخل المنازل وخارجها وفي المشاتل.

وأضاف أن هناك شجرة الدفيتة السامة أيضاً، ومثلها أحد أنواع الفيكس البنغلانسيس الخارجي به سمية في المادة التي يفرزها، والتي تضر البشر والحيوانات.

 

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