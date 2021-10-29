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صدقت توقعات الأمير «عبدالرحمن بن مساعد».. المملكة ترد بشكل حاسم على افتراءات «قرداحي»

صدقت توقعات الأمير «عبدالرحمن بن مساعد».. المملكة ترد بشكل حاسم على افتراءات «قرداحي»
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تواصل – فريق التحرير:

صدقت توقعات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، التي صرح بها أمس الخميس بشأن الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، وتحيزه للحوثيين وتبريره لهجومهم على المملكة.

حِلّوا عنّا

حيث قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أمس، إنه حان الوقت أن يعود سفير المملكة في لبنان إلينا، وأن يذهب سفيرها إليهم.

وكتب الأمير بن مساعد على حسابه في تويتر: “بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي: “حِلّوا عنّا بقا”، مضيفاً : “وأدعو الله أن يتم ذلك”.

وتابع بن مساعد: “ففي رأيي الشخصي، حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا)، كما حان أيضاً أن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟”.

صدقت توقعات بن مساعد

وقد صحت توقعات بن مساعد، حيث أعلنت حكومة المملكة اليوم الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ(48) ساعة القادمة.

وأوضحت أنه لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأشارت أنه وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

كما أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

تعليق بن مساعد

من جانبه، علق بن مساعد على إعلان حكومة المملكة قائلاً: “السعودية تنظر للمقيمين من الأشقاء اللبنانيين وكأنهم مواطنيها، وسيستعيد لبنان عافيته حينما تعاملهم حكومتهم كمواطنيها، لبنان بلد مختطف يعمل ساسته ضد مصالح مواطنيه لصالح الحاكم الفعلي للبنان حزب سماجة السيء الإيراني”.

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