«جنبلاط» لـ«الحكومة اللبنانية»: أقيلوا «جورج قرداحي» قبل فوات الأوان

تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، إلى إقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مشيراً إلى أن الأخير سيدمر علاقات لبنان مع دول الخليج.

وقال “جنبلاط” في تغريدة على حسابه في تويتر: “كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان.. إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية”.

جاء ذلك تعليقاً على قرارات المملكة الأخيرة التي تضمنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.