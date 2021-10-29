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«قرداحي» لم يتعلم الدرس ممن سبقوه.. المملكة خط أحمر والإساءة لها عواقبها وخيمة

«قرداحي» لم يتعلم الدرس ممن سبقوه.. المملكة خط أحمر والإساءة لها عواقبها وخيمة
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تواصل- فريق التحرير:

لم يتعلم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الدرس من الأزمة التي أثارها وزير خارجية بلاده السابق في حكومة حسان دياب “شربل وهبة”، حين دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما، في لقاء تلفزيوني.

شربل وهبة

حيث وجه وهبة إساءات للمملكة، ووصف ضيفه بأنه من “أهل البدو”، وجاءت تصريحات وهبة وقتها، للدفاع عن حزب الله الإرهابي، حيث قوبلت تصريحات “وهبة” حينها بالاستنكار في الداخل اللبناني، كما تبرأت منها رئاسة الجمهورية، وشجبتها رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

جبران باسيل

كما سبقت أزمة شربل وهبة، تصريحات وزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل” المسيئة للمملكة، والتي زعم فيها وجود عمالة سعودية في لبنان.

جورج قرداحي لم يتعلم الدرس

ويأتي اليوم جورج قرداحي ليعيد الكرة، دون أن ينتبه لأخطاء من سبقوه، ويعي جيداً أن المساس بسيادة المملكة خط أحمر ومحاولة الإساءة لها عواقبها وخيمة.

قرارات حاسمة

وأعلنت حكومة المملكة اليوم، الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة.

وأوضحت أنه لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

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