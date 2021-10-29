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4 أسباب وراء قرار المملكة بوقف الواردات اللبنانية

4 أسباب وراء قرار المملكة بوقف الواردات اللبنانية
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تواصل – فريق التحرير:

قررت المملكة، اليوم الجمعة، وقف كافة الواردات اللبنانية القادمة إليها، وذلك ضمن الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأرجعت وزارة الخارجية في بيان رسمي لها، أسباب وقف الواردات إلى:

-عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة.
-سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ.
-عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودي.
-عدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وذكر البيان أن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

الجدير بالذكر أن الست سنوات الماضية شهدت تجاوز حجم الضبطيات 600 مليون حبة مخدرة، ضُبطت من قبل الجهات المختصة في المملكة مخبأة في بضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان.

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