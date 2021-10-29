تصريحات «قرداحي» أشعلت الأزمة.. رد حاسم من المملكة بـ3 قرارات مهمة بشأن العلاقات مع لبنان

تواصل – فريق التحرير:

أشعلت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أزمة بين المملكة ولبنان، بعد تصريحاته المسيئة حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بالنسبة لمزاعم قرداحي، بل زعم أيضاً أن الاعتداءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة هي دفاع عن النفس – على حد زعمه-، مبرراً هجوم المليشيات على المدنيين بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية.

واستدعت تصريحات قرداحي، رد فعل حاسم من المملكة حيث أعلنت اليوم الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ(48) ساعة القادمة.

وأوضحت أنه لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأشارت أنه وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

كما أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.